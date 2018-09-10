Пьяное ДТП: в Шостке микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

Происшествие произошло вечером 25 сентября в Шостке, по улице Кутузова. Там 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Сбив двухколесник, микроавтобус выскочил на обочину и врезался в дерево.
В результате аварии 35-летний велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану теменной области головы, открытый перелом левой ноги и был доставлен в больницу «скорой». Несмотря на все усилия врачей, пострадавший от полученных травм ночью умер.
По предварительным данным водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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