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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:09165

Пьяное ДТП: в Шостке микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

В результате наезда микроавтобуса на велосипедиста, последний оказался в больнице с тяжелыми травмами головы, от которых позже скончался.

Происшествие произошло вечером 25 сентября в Шостке, по улице Кутузова. Там 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Сбив двухколесник, микроавтобус выскочил на обочину и врезался в дерево.

В результате аварии 35-летний велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану теменной области головы, открытый перелом левой ноги и был доставлен в больницу «скорой». Несмотря на все усилия врачей, пострадавший от полученных травм ночью умер.

По предварительным данным водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Дтп Смертельное ДТП Шостка

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