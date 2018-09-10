Пьяное ДТП: в Шостке микроавтобус насмерть сбил велосипедиста В результате наезда микроавтобуса на велосипедиста, последний оказался в больнице с тяжелыми травмами головы, от которых позже скончался.

Происшествие произошло вечером 25 сентября в Шостке, по улице Кутузова. Там 43-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter совершил наезд на велосипедиста, который двигался в попутном направлении. Сбив двухколесник, микроавтобус выскочил на обочину и врезался в дерево.

В результате аварии 35-летний велосипедист получил открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, скальпированную рану теменной области головы, открытый перелом левой ноги и был доставлен в больницу «скорой». Несмотря на все усилия врачей, пострадавший от полученных травм ночью умер.

По предварительным данным водитель автомобиля находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатация транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.