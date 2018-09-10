В Псле все-таки нашли фекалии Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области оперативно среагировало на сообщение о загрязнения р. Псел.

После публикации в социальных сетях видео по загрязнению реки Псел в районе сброса сточных вод с очистных сооружений КП «Горводоканал» по поручению замглавы Сумской облгосадминистрации Главным управлением Госпродпотребслужбы в Сумской области было отобрано воду открытого водоема (река Псел) в пределах населенного пункта Старое Село Сумского района на соответствие показателям, регламентированным приложению 11 Государственных санитарных правил планирования и застройки населенных пунктов, утвержденных приказом Минздрава Укр ны от 19.06.1996 г. № 173.

Исследования проводились Сумской региональной государственной лабораторией Госпродпотребслужбы по органолептическим, физико-химическим и микробиологическим показателям, а также на наличие остаточных количеств ядохимикатов.

Согласно экспертного заключения № 001198 п / 18 от 24.09.2018 года исследованные образцы воды соответствуют требованиям по органолептическим и санитарно-химическим показателям.

В то же время по результатам микробиологических исследований установлено превышение общего микробного числа на 10%, (1100 КОЕ / мл при норме 1000), энтерококков - в 2,2 раза (1100 в 1 куб. дм при норме не более 500), содержание кишечной палочки превысил нормативный уровень более 20 раз (110000 при нормативе не более 5000 в 1 куб. дм). При этом выявлены жаропрочные формы кишечной палочки, что свидетельствует о свежем фекальном загрязнении.