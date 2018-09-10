В Сумской СИЗО передают наркотики мешками

25 сентября в государственном учреждении «Сумской следственный изолятор» было предупреждено преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Так, при досмотре содержания передачи, поступившей заключенному Ш. от гражданина Г., в прозрачном полиэтиленовом пакете было обнаружено перемешанное с табаком рассыпчатое вещество зеленого цвета растительного происхождения, похоже на наркотическое.
По факту изъятия неизвестного вещества сотрудниками Сумского ОП ГУНП в Сумской области были составлены соответствующие материалы для дальнейшего принятия решения согласно требованиям действующего законодательства Украины.
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