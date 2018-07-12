Копы задержали сумчанина, ограбившего киоск Патрульные задержали мужчину, который разбил стекло в киоске и похитил оттуда несколько шоколадных батончиков.

Патрульные получили сообщение о помощи на ул. Труда. Заявительница рассказала, что мучжина через открытое окошко взял несколько шоколадных батончиков, которые положил в карман, а потом сообщил, чтобы она сделала ему кофе, однако платить за это все он не собирался, зато постоянно высказывался нецензурной бранью. Когда она закрыла окошко, то он несколько раз ударил по нему кулаком и скрылся.

Инспекторы оперативно прибыли по адресу. Неравнодушные люди, к которым, как выяснилось, также приставал незнакомец, указали на мужчину, который быстро двигался от места правонарушения.

Полицейские догнали и остановили его. Им оказался 42-летний сумчанин, который имел явные признаки опьянения. Он вел себя агрессивно и отказывался выполнять законные требования, поэтому к нему были применены наручники.

После освидетельствования на состояние опьянения патрульные доставили гражданина в Сумской отдела полиции. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 296 (хулиганство) УК.