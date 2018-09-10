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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:39309

Криминальный талант: конотопчанин за день умудрился совершить три преступления

Работники полиции города Конотоп 25 сентября задержали местного жителя, который в течение одного дня умудрился совершить три тяжких преступления.

Имея неприязненные отношения со своим знакомым, 27-летний житель города Конотоп утром заявился к нему домой, чтобы выяснить отношения. Ссора закончилась неожиданно жестко: злоумышленник ударил ножом своего оппонента в живот и с места происшествия скрылся.

После этого ранее судимый за кражи и наркотики конотопчанин умудрился совершить еще одно преступление. Попав в домовладение 28-летнего жителя райцентра, он открыто завладел его пневматическим пистолетом иностранного производства и мужской курткой.

Но и это не все. Вооружившись, мужчина решил ограбить магазин. Средь бела дня он забежал в продуктовый магазин на окраине Конотопа и, угрожая оружием, забрал из кассы выручку в сумме около 4 тысяч гривен. Женщины-продавщицы бросились вдогонку за грабителем, а тот изо всех сил бросился прочь, оставив в руках работниц прилавка сумку, в которой оказался еще и шприц с наркотическим веществом.

В ходе проведения неотложных оперативных мероприятий, полиция задержала злоумышленника по горячим следам.

Правоохранители открыли уголовные производства по ч.1 ст.121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение», ч. 3 ст. 185 «Кража», ч. 3. ст. 187 «Разбой» Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику может грозить лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества. Он задержан в порядке статьи 208 УПК Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Конотоп Кража Разбой Тяжкие телесные повреждения

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