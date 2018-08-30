Жители Сумщины продолжают выявлять боеприпасы времен войны Взрывоопасные находки времен Второй мировой войны обнаружили жители Конотопского, Глуховского и Тростянецкого районов.

В Конотопский районный отдел полиции поступило сразу два сообщения об обнаружении взрывоопасных предметов возле с. Бочки и с. Озаричи. Местные жители увидели две минометные мины калибром 50 мм в лесополосе и одну мину в поле на расстоянии 3 км от населенного пункта. Еще две взрывоопасные находки нашли жители Глуховского и Тростянецкого районов. Они обнаружили два 122-мм. артиллерийских снаряда времен Второй мировой войны в лесу и у болота.

На указанные места сразу выехали правоохранители. У найденных боеприпасов выставили охрану до прибытия работников саперного подразделения Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.