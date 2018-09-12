На Сумщине у пенсионера нашли 650 кустов конопли Белопольские полицейские обнаружили 650 кустов конопли у 67-летнего местного жителя.

О том, что один из жителей Белопольского района на своем приусадебном участке выращивает наркосодержащие растения, в полицию сообщили местные жители. Полицейские, которые пришли к нему с проверкой, обнаружили целую плантацию, усеянную запрещенной коноплей.

«Мужчине 67 лет, ранее не судимый, - комментирует Андрей Анисимов, начальник Белопольского отделения полиции. - На его огороде полицейские обнаружили 650 кустов конопли с признаками культивации. Как пояснил сам владелец «конопляного» урожая, посеял ее исключительно для корма курам».

Наркосодержащий посев работники полиции уничтожили, а полученные образцы конопли направили на экспертизу. В отношении мужчины за незаконный посев открыли уголовное производство по ч.2 ст.310 Уголовного кодекса Украины, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.