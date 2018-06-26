Сумские депутаты не сумели собраться на сессию после обеда

После перерыва в зал заседаний пришел всего 21 народный избранник (нужно минимум 22), хотя ждали минут 40. В итоге решили продолжить заседание завтра, 27 сентября, в 9.00.
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