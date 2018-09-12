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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:24148

На Сумщине будут судить мужчину, который лишил жизни собственного сына-наркомана

Конотопской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 62-летнего мужчины, который лишил жизни собственного 38-летнего сына.

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины.

Трагедия произошла 28 июля 2018 года около 10 часов в г. Конотоп. Пострадавший проживал вместе с родителями. При этом нигде не работающий молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, находился на учете в наркологическом диспансере. Более того, он систематически похищал у родителей ценные вещи и деньги. На этот раз отец обнаружил пропажу 300 грн. Очевидно, это стало последней каплей, он схватил кухонный нож, лезвием которого нанес сыну два удара в область шеи слева. Окровавленный парень упал без признаков жизни.

Как рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, из-за аморального образа жизни сына между ним и отцом уже долгое время были непростые отношения. Мужчина даже от безысходности планировал покончить с собой, однако жизнью поплатился сын. За содеянное обвиняемому грозит минимум семь лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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