На Сумщине будут судить мужчину, который лишил жизни собственного сына-наркомана

Действия мужчины квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины.
Трагедия произошла 28 июля 2018 года около 10 часов в г. Конотоп. Пострадавший проживал вместе с родителями. При этом нигде не работающий молодой человек неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей, находился на учете в наркологическом диспансере. Более того, он систематически похищал у родителей ценные вещи и деньги. На этот раз отец обнаружил пропажу 300 грн. Очевидно, это стало последней каплей, он схватил кухонный нож, лезвием которого нанес сыну два удара в область шеи слева. Окровавленный парень упал без признаков жизни.
Как рассказал руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач, из-за аморального образа жизни сына между ним и отцом уже долгое время были непростые отношения. Мужчина даже от безысходности планировал покончить с собой, однако жизнью поплатился сын. За содеянное обвиняемому грозит минимум семь лет лишения свободы, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Работники полиции города Конотоп 25 сентября задержали местного жителя, который в течение одного дня умудрился совершить три тяжких преступления....
Главе врачебно-квалификационной комиссии сообщено о подозрении в вымогательстве и получении взятки....
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания признала победителем конкурса на радиочастоту 101,1 МГц в г. Конотопе ООО «Громада»,...
Пожизненное лишение свободы грозит мужчине, который за непристойное предложение с особой жестокостью лишил жизни товарища....
За содеянные ограбления и разбойное нападение конотопчанину грозит до семи лет заключения....