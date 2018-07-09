В Сумах проверили воду в озере Чеха

24 сентября в Государственной экологической инспекции в Сумской области поступила информация от Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области по изложенной в социальной сети факта гибели малька рыбы в озере Чеха 23 сентября.
Специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области с выездом на место происшествия были отобраны пробы поверхностной воды из озера Чеха со стороны теннисных кортов. Результаты инструментально-лабораторных исследований проб воды из озера показали, что вода соответствует установленным предельно-допустимым концентрациям для водных объектов рыбохозяйственного использования, сообщает сайт Госэкоинспекции в Сумской области
Главное управление Госпродпотребслужбы в Сумской области оперативно среагировало на сообщение о загрязнения р. Псел....
Государственная экологическая инспекция в Сумской области информирует о результатах инструментально-лабораторных исследований проб воды, отобранных из р. Псел и сточных вод...
По итогам плановой проверки должностные лица Роменского городского совета привлечены к административной ответственности, сообщает Госэкоинспекция Сумской области....
За сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Бурынским элеватором Госэкоинспекцией в Сумской области рассчитан ущерб в размере 3 879,580...
Сегодня на Горячую линию Государственной экологической инспекции в Сумской области поступило обращение от жителя Сум, который сообщил о попадании канализационных...