В Сумах проверили воду в озере Чеха Госэкоинспекция в Сумской области провела лабораторные исследования проб воды из озера Чеха.

24 сентября в Государственной экологической инспекции в Сумской области поступила информация от Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области по изложенной в социальной сети факта гибели малька рыбы в озере Чеха 23 сентября.

Специалистами Государственной экологической инспекции в Сумской области с выездом на место происшествия были отобраны пробы поверхностной воды из озера Чеха со стороны теннисных кортов. Результаты инструментально-лабораторных исследований проб воды из озера показали, что вода соответствует установленным предельно-допустимым концентрациям для водных объектов рыбохозяйственного использования, сообщает сайт Госэкоинспекции в Сумской области