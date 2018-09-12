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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине горел дачный массив

В субботу, 22 сентября, на Шосткинщине произошел масштабный пожар.

Об этом сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд  Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, пишет Шостка.info.

Так, в 14:25 в службу «101» владельцы дач дачного массива «Родничок» (территория Клышковского сельсовета) сообщили, что горит большая территория массива. По приезду пожарных, в дыму было большое поле, горели заброшенные домики дачных участков. Дачники, звонившие в пожарную службу, вынуждены были обкопать свой автомобиль вокруг, чтобы огонь не перекинулся и на него. Тушение пожара осложнялось тем, что пожар охватил большую территорию – до 3 га. Проблематично было оперативно определить, откуда распространяется огонь. В течение двух часов пожар потушили. В результате сгорели три заброшенных домика, площадью 2Х2 кв. м, деревья на участках. 5 хозяйственных построек и автомобиль удалось спасти от пожара. Вероятной причиной возгорания специалисты считают неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Возможно, кто-то поджег сухую траву на участке, но не учел сильного ветра, из-за чего огонь стал неконтролируемым.

Общество Пожар Шосткинский район

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