На Сумщине во время пожара взорвались баллоны с газом

О возгорании сообщили соседи. На тушение выезжало 7 пожарных спасателей, было использовано 15 т воды. В двух пожарных автомобилях не хватало воды, чтобы укротить огонь. Пришлось ставить помпу на ближайшем водоеме, прокладывать магистральную линию, длиной 150 м от пруда для бесперебойной подачи воды. В доме находилось два баллона с газом, которые во время пожара взорвались. К счастью, никто не пострадал. В течение пяти часов пожарные тушили пожар, им помогали и сельчане, пишет Шостка.info.
Усложнялось тушение сильным ветром, из-за чего огонь быстро распространялся, внутри дома были легковоспламеняющиеся вещи, электроприборы…
Причиной возгорания считают неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. По словам очевидцев и хозяев дачи, в не закрывающейся веранде часто наблюдали подростков, которые там курили, бросали спички, их часто оттуда выгоняли… И именно с веранды и началось распространение огня.
Ущерб, причиненный огнем, достигает 100 тыс. грн. Сгорела хозяйственная постройка, не подлежит ремонту и дом, сгорело много личных вещей, деревообрабатывающий станок, компрессор, автоприцеп, 4 колеса автомобиля с комплектом зимней резины, электроинструменты, холодильник, мебель…
Удалось не допустить распространения огня на соседние постройки и жилые дома, спасено имущества на сумму около 150 тыс. грн.
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