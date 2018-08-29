Сумские биатлонисты на мажорной ноте завершили чемпионат Украины

В соревнованиях не принимали участие спортсмены их сборных, поэтому в финишных протоколов много новых имен.
В женской гонке победу одержала хозяйка трассы Анна Коваленко, второй была также черниговчанка Оксана Сигети, бронза у сумчанки Анастасии Дидоренко. Глуховчанка Анна Сытник заняла шестое место…
Масс-старт. женщины
1. Анна Коваленко (1 + 0 + 1 + 3) 27: 11,1
2. Оксана Сигети (0 + 3 + 1 + +18,2
3. Анастасия Дидоренко (1 + 0 + 0 + 3) +28,1
4. Анна Квачан (0 + 1 + 1 + 1) +56,7
5. Екатерина Бех (0 + 2 + 4 + 2) +1: 14,4
6. Анна Сытник (0 + 0 + 1 + 1) +1: 39.9
В мужском масс-старте победу одержал глуховчанин Денис Насыко. Вторым был харьковчанин Александр Пономаренко, третьим – черниговчанин Егор Козлов. Сумчане Роман Боровик и Владимир Кошман были четвертым и пятым соответственно.
Масс-старт. мужчины
1. Денис Насыко (1 + 0 + 2 + 27: 39.9
2. Александр Пономаренко (0 + 0 + 0 + 2) +25,0
3. Егор Козлов (0 + 0 + 1 + 2) +52,8
4. Роман Боровик (3 + 1 + 1 + 2) +1: 22,1
5. Владимир Кошман (2 + 2 + 0 + +1: 27,9
6. Юрий Сытник (1 + 1 + 1 + 2) +1: 39.3
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