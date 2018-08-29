Сумские биатлонисты на мажорной ноте завершили чемпионат Украины Сегодня, 26 сентября, в заключительный день летнего чемпионата Украины по биатлону, в Чернигове проходили масс-старты (бег).

В соревнованиях не принимали участие спортсмены их сборных, поэтому в финишных протоколов много новых имен.

В женской гонке победу одержала хозяйка трассы Анна Коваленко, второй была также черниговчанка Оксана Сигети, бронза у сумчанки Анастасии Дидоренко. Глуховчанка Анна Сытник заняла шестое место…

Масс-старт. женщины

1. Анна Коваленко (1 + 0 + 1 + 3) 27: 11,1

2. Оксана Сигети (0 + 3 + 1 + +18,2

3. Анастасия Дидоренко (1 + 0 + 0 + 3) +28,1

4. Анна Квачан (0 + 1 + 1 + 1) +56,7

5. Екатерина Бех (0 + 2 + 4 + 2) +1: 14,4

6. Анна Сытник (0 + 0 + 1 + 1) +1: 39.9

В мужском масс-старте победу одержал глуховчанин Денис Насыко. Вторым был харьковчанин Александр Пономаренко, третьим – черниговчанин Егор Козлов. Сумчане Роман Боровик и Владимир Кошман были четвертым и пятым соответственно.

Масс-старт. мужчины

1. Денис Насыко (1 + 0 + 2 + 27: 39.9

2. Александр Пономаренко (0 + 0 + 0 + 2) +25,0

3. Егор Козлов (0 + 0 + 1 + 2) +52,8

4. Роман Боровик (3 + 1 + 1 + 2) +1: 22,1

5. Владимир Кошман (2 + 2 + 0 + +1: 27,9

6. Юрий Сытник (1 + 1 + 1 + 2) +1: 39.3