На Сумщине начали выдавать «пакеты малыша»

Одной из первых «пакет малыша» получила сумчанка Лиза, которая появилась на свет 27 августа этого года, а из роддома ее с мамой выписали 1 сентября. Родители Светлана и Сергей Пчеляни стали одними из первых на Сумщине, кто написал заявление на получение государственной помощи.
Вручить «пакет малыша» родителям и маленькой Лиге приехал глава облгосадминистрации Николай Клочко: «Мы поздравляем родителей с рождением Елизаветы и желаем, чтобы ваша семья и дальше пополнялась детьми. Надо улучшать демографическую ситуацию в Украине. Здоровья и благополучия вашей семье».
Он добавил, что правительственная программа очень важна для общества в такие непростые времена для страны и очень знаково, что жители Сумщины все же решаются рожать по двое и трое детей. «В область пришло уже 245 подобных пакетов, которые до 1 октября получат все, кто выписался из роддома и родил с 1 сентября», -сообщил Николай Клочко.
Вопрос обсуждали сегодня, 3 сентября, на аппаратном совещании в облгосадминистрации....
В правительстве считают: социальный проект "Пакет малыша" призван помочь украинским семьям обеспечить новорожденных самыми необходимыми и вместе с тем высококачественными...