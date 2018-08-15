На Сумщине начали выдавать «пакеты малыша» По информации директора Департамента социальной защиты населения облгосадминистрации Михаила Дубровского на пакеты для малышей в областном бюджете зарезервировано 13 млн гривен, поэтому на всех рожениц в этом году должно хватить.

Одной из первых «пакет малыша» получила сумчанка Лиза, которая появилась на свет 27 августа этого года, а из роддома ее с мамой выписали 1 сентября. Родители Светлана и Сергей Пчеляни стали одними из первых на Сумщине, кто написал заявление на получение государственной помощи.

Вручить «пакет малыша» родителям и маленькой Лиге приехал глава облгосадминистрации Николай Клочко: «Мы поздравляем родителей с рождением Елизаветы и желаем, чтобы ваша семья и дальше пополнялась детьми. Надо улучшать демографическую ситуацию в Украине. Здоровья и благополучия вашей семье».

Он добавил, что правительственная программа очень важна для общества в такие непростые времена для страны и очень знаково, что жители Сумщины все же решаются рожать по двое и трое детей. «В область пришло уже 245 подобных пакетов, которые до 1 октября получат все, кто выписался из роддома и родил с 1 сентября», -сообщил Николай Клочко.