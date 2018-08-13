На Сумщині відбувся міжнародний літературно-мистецький фестиваль «Кролевецькі рушники» Місто Кролевець на три дні перетворилося на мистецький осередок, а Музей кролевецького ткацтва – в колиску вічного оберегу.

На виставці «Рушники моєї країни» було представлено понад 700 унікальних експонатів, з яких майже 400 – рушники.

Цінним здобутком фестивалю завжди є проведення майстер-класів із ручного переборного ткацтва за участю народних майстрів України з художнього кролевецького ткацтва Валентини Гецевич, Людмили Минтус, Валентини Мироненко. Майстрині постійно звертаються до народних традиційних орнаментів рушників, адже надзвичайно важливо не втратити стиль кролевецького ткацтва, художньо-образну систему рушника.

У рамках фестивалю відбувся мистецький форум ткачів за участі майстрів України та зарубіжжя «Кролевецький тканий рушник – культурна спадщина України».

Ярмарок ремесел «Душі відроджені джерела» та виставка-продаж виробів майстрів декоративно-ужиткового мистецтва України «Ярмарковий дивограй» завжди приваблює багато учасників фестивалю. Вони були вражені красою витворів мистецтва Заслуженого майстра народної творчості з витинанки, вишивки та декоративного розпису Надії Гудилко, змістовними майстер-класами Заслуженого майстра народної творчості України з різьблення по дереву Ігора Білевича, самобутністю майстрів народного мистецтва України, членів Національної спілки майстрів народного мистецтва України Ігора Смоленського, Світлани Бідної. Цікавий і неповторний майстер-клас з писанкарства провела Віра Максимченко.

До фестивалю було створено й фотовиставку майстрів художньої фотографії Кролевеччини «Світло кролевецьких рушників». На території Музею кролевецького ткацтва облаштовано виставку короваїв «Хліб на рушнику».