На Сумщине открыли мемориальный комплекс народного художника Украины Николая Стороженко

После открытия комплекса гости и участники мероприятия приняли участие в экскурсии по музею, подробно ознакомились с жизнью и творчеством Николая Стороженко.
В мероприятии приняли участие супруга Николая Стороженко Раиса, брат Василий, сын Максим, представители Национальной академии искусств Украины, выпускники мастерской живописи и храмовой культуры им. М. Стороженко. Почетные гости и представители семьи приняли участие в высадке в селе липовой аллеи. Аматоры сцены Конотопщины подготовили к этому дню концертную программу «Посвящение Мастеру».
21 сентября в 11:00 в селе Вязовое Конотопского района состоится торжественное открытие Мемориального комплекса Николая Стороженко, сообщает пресс-служба Конотопской РГА....
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