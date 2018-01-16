На Сумщине открыли мемориальный комплекс народного художника Украины Николая Стороженко Мемориальный комплекс Николая Стороженко открыт в с. Вязовом Конотопского района по случаю 90-летия народного художника Украины.

После открытия комплекса гости и участники мероприятия приняли участие в экскурсии по музею, подробно ознакомились с жизнью и творчеством Николая Стороженко.

В мероприятии приняли участие супруга Николая Стороженко Раиса, брат Василий, сын Максим, представители Национальной академии искусств Украины, выпускники мастерской живописи и храмовой культуры им. М. Стороженко. Почетные гости и представители семьи приняли участие в высадке в селе липовой аллеи. Аматоры сцены Конотопщины подготовили к этому дню концертную программу «Посвящение Мастеру».