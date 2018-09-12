На Сумщине ремонтируют 4 км дороги за 40 млн грн Завершается ремонт участка региональной автомобильной дороги КПП «Николаевка» - Семеновка - Новгород-Северский - Глухов - КПП «Катериновка» от города Глухова до села Заруцкое Глуховского района протяженностью 4,2 км.

Ремонтные работы выполняет ООО «Автомагистраль-Юг». Стоимость работ составляет 40 млн гривен. Есть планы и на продолжение ремонтных работ на автодороге в направлении КПП «Катериновка» с привлечением дополнительных средств.

Кроме того, на 2019 год запланировано проведение капитального ремонта железобетонного моста длиной 68,63 м в селе Заруцкое. Ремонт моста не проводился с начала его эксплуатации. Уже изготовлена проектно-сметная документация и получены экспертные заключения.