Молдаванин пытался провезти через границу российские книги

В пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили печатную продукцию, которая перемещалась через границу с сокрытием от контроля.
Во время осмотра одного из пассажирских купе вагона поезда пограничный наряд с помощью специального прибора в межпотолочном пространстве над нишей для багажа обнаружил 12 упаковок с печатной продукцией, общим количеством более 170 книг.
Как выяснилось, таким образом незаконно переместить через границу товар пытался проводник этого поезда, 42-летний гражданин Молдовы.
Сейчас обнаруженные книги изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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