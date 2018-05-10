В Нижнее Песчаное начали пускать газ Сегодня, 27 сентября, с 6 до 7 часов утра работники ПАО «Сумыгаз» провели работы по заполнению системы газом.

Специалисты приступили к восстановлению распределения газа в с. Нижнее Песчаное.

Газовики призывают всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами. На время пуска газа в дома жителей просят быть дома.