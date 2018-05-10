Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:36358

В Нижнее Песчаное начали пускать газ

Сегодня, 27 сентября, с 6 до 7 часов утра работники ПАО «Сумыгаз» провели работы по заполнению системы газом.

Специалисты приступили к восстановлению распределения газа в с. Нижнее Песчаное.

Газовики призывают всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами. На время пуска газа в дома жителей просят быть дома.

Общество Газ Нижнее Песчаное Сумыгаз

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