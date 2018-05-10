В Нижнее Песчаное начали пускать газ

Специалисты приступили к восстановлению распределения газа в с. Нижнее Песчаное.
Газовики призывают всех потребителей быть осторожными и перекрыть в помещениях краны перед газовыми приборами. На время пуска газа в дома жителей просят быть дома.
Чрезвычайное происшествие случилось 21 сентября около 22.00 в районе Барановки....
По мнению главы Сумской облгосадминистрации Николая Клочко, безосновательного перекрытия газа не должно быть....
Государственная экологическая инспекция в Сумской области завершила плановое мероприятие государственного надзора (контроля) по соблюдению ПАО «Сумыгаз» и его отделениями на...
Противоправные действия ПАО «Сумыгаз» препятствует осуществлению предпринимательской деятельности для малого бизнеса....
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