Трех травмированных в аварии под Пирятином сумчан перевезли в Сумы (видео) Трое травмированных в результате аварии с участием сумской маршрутки в Пирятине остаются в районной больнице.

Еще три - перевезли в больницы Сум, говорится в сюжете UA:СУМИ.

Состояние травмированных прокомментировал главный врач Пирятинский райбольницы Александр Гаркавенко: «Трех забрали на Сумы, и сегодня планируется санавиацией доставить в сумской больницу еще одного мужчину. Два еще будут оставаться у нас, решается вопрос транспортировки. Состояние не ухудшилось, но надо условия для транспортировки».

Напомним, сумской микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с молоковозом «МАЗ». Авария произошла на трассе Киев-Харьков в Пирятинскому районе Полтавской области. В результате происшествия травмы получили шесть пассажиров и водитель маршрутки. Одна женщина скончалась от полученных травм в райбольнице. Молоковоз принадлежит одному из предприятий Пирятина. Водитель грузовика - местный, он не пострадал. Происшествие произошло 24 сентября.

По словам начальника управления «Укртрансбезпеки» в Сумской области Игоря Шевеля, перевозчик, автомобиль которого попал в Пирятинском районе аварию, лицензии на пассажироперевозки не имеет, и его действия «Укртрансбезпекой» не регулируются: «Это не перевозчик совсем, этот человек или же захотела заработать, или еще придумал что-то, это дело к нам никакого отношения не имеет. Как обычный рядовой гражданин. Взял машину, посадил людей, повез».

Напомним, по факту аварии в Пирятине начато уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.