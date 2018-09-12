Трех травмированных в аварии под Пирятином сумчан перевезли в Сумы (видео)

Еще три - перевезли в больницы Сум, говорится в сюжете UA:СУМИ.
Состояние травмированных прокомментировал главный врач Пирятинский райбольницы Александр Гаркавенко: «Трех забрали на Сумы, и сегодня планируется санавиацией доставить в сумской больницу еще одного мужчину. Два еще будут оставаться у нас, решается вопрос транспортировки. Состояние не ухудшилось, но надо условия для транспортировки».
Напомним, сумской микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с молоковозом «МАЗ». Авария произошла на трассе Киев-Харьков в Пирятинскому районе Полтавской области. В результате происшествия травмы получили шесть пассажиров и водитель маршрутки. Одна женщина скончалась от полученных травм в райбольнице. Молоковоз принадлежит одному из предприятий Пирятина. Водитель грузовика - местный, он не пострадал. Происшествие произошло 24 сентября.
По словам начальника управления «Укртрансбезпеки» в Сумской области Игоря Шевеля, перевозчик, автомобиль которого попал в Пирятинском районе аварию, лицензии на пассажироперевозки не имеет, и его действия «Укртрансбезпекой» не регулируются: «Это не перевозчик совсем, этот человек или же захотела заработать, или еще придумал что-то, это дело к нам никакого отношения не имеет. Как обычный рядовой гражданин. Взял машину, посадил людей, повез».
Напомним, по факту аварии в Пирятине начато уголовное производство по статье «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкие последствия». Санкция статьи предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы.
Сегодня утром, 26 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие в микрорайоне Капсюль Шостки....
В результате наезда микроавтобуса на велосипедиста, последний оказался в больнице с тяжелыми травмами головы, от которых позже скончался....
Патрульные разыскали и привлекли к ответственности мужчину, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....
В результате аварии водитель велосипеда получил многочисленные травмы и госпитализирован в нейрохирургическое отделение областной больницы....
Стали известны некоторые подробности вчерашнего ДТП на Полтавщине, в котором пострадали 7 сумчан....