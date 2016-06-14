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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:23330

В Сумах распространителю порно дали 3 года за решеткой

3 года лишения свободы. Такое наказание получил сумчанин за изготовление и сбыт видеопродукции порнографического характера.

26 сентября судом вынесен обвинительный приговор в отношении гражданина Б., который в составе организованной группы совершил ряд преступлений, связанных с изготовлением и сбытом видеопродукции порнографического характера, а именно:

- повторное изготовление и сбыт видеопродукции порнографического характера, совершенные по предварительному сговору в составе организованной группы (ч.3 ст. 28 ч. 3 ст. 301 УК Украины);

- создание и содержание мест разврата (ч. 2 ст. 302 УК Украины);

- привлечение несовершеннолетнего в целях сексуальной эксплуатации (ч.2 ст. 149 УК Украины).

Гражданину Б. назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы без конфискации имущества и без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Обвиняемый Б. в судебном заседании свою вину в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях признал полностью. Указал, что он в связи с тяжелым материальным положением решил заняться такой деятельностью. Он не думал, что за это существует строгая ответственность. В содеянном раскаялся, просил его строго не наказывать.

При назначении наказания суд учел степень тяжести совершенного преступления, обстоятельства совершения преступления, личность обвиняемого, отсутствие обстоятельств, отягчающих вину обвиняемого, несколько смягчающих обстоятельств, то, что тяжких последствий от преступления не наступило и считал необходимым выбрать гражданину Б. наказание с применением ст. 69 УК Украины в виде лишения свободы, которое нужно отбывать реально, что будет способствовать его исправлению.

Кроме того, представитель потерпевшей указала, что потерпевшая сторона не настаивает на строгом наказании и претензий к нему потерпевшая не имеет.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 30 дней.

Информационно: мужчина, действуя по предварительному сговору в составе организованной группы совместно с гражданками Ч. и К. изготавливал видеопродукцию порнографического содержания, которую за деньги сбывал интернет-пользователям на специальных сайтах в режиме реального времени. Также он встречался и имел целью завербовать несовершеннолетнюю девушку для сексуальной эксплуатации, а именно изготовление видеопродукции порнографического содержания с целью ее сбыта в сети Интернет.

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