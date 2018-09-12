В Шостке брат обокрал сестру

С заявлением о краже личного имущества в полицию обратилась 38-летняя женщина. Она рассказала правоохранителям, что в его отсутствие дома неизвестный взломал замок в ее комнату в квартире, где она живет с родным братом, и похитил оттуда посуду, электрический чайник, DVD-проигрыватель и вентилятор.
«Подозрение в совершении кражи сразу упало на брата потерпевшей, - рассказывает Виталий Ерохов, заместитель начальника Шосткинского отдела полиции. - Мужчина длительное время нигде не работает, злоупотребляет спиртным, имеет судимости за подобные преступления. Его проверили на причастность к совершению этого уголовного преступления и нашли подтверждение его вины».
По словам 48-летнего подозреваемого, на кражу пошел из-за отсутствия денег. Похищенное из комнаты сестры имущество он сразу продал, а деньги потратил на спиртное.
В отношении злоумышленника в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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