За минувшие сутки полиция раскрыла шесть краж

За прошедшие сутки правоохранители установили личности шести злоумышленников, совершивших кражи денег, велосипеда, электрооборудование и сельхозпродукции.
В Ахтырский отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась местная пенсионерка и сообщила, что из ее дома среди белого дня неизвестный похитил оставленный без присмотра велосипед. Злоумышленника полиция разыскала через несколько дней. Им оказался 58-летний житель одного из сел района.
В Бурыни 54-летний мужчина, взломав входную дверь, проник в чужой дом и пытался совершить кражу денег. Правда, неудачно. Злоумышленник быстро был разоблачен и задержан полицией. За попытку кражи с проникновением в чужое домовладение, мужчине, согласно ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины может грозить от трех до шести лет лишения свободы.
Работники Великописаревского отдела полиции разоблачили 44-летнего жителя пгт Кириковка, который находясь в квартире жительницы Великая Писаревка, тайком похитил из дома денежные средства в сумме 300 гривен. Похищенное у злоумышленника полиция изъяла и вернула владелице.
В Сумах 19-летний местный житель, бродя по ночному городу, зашел в продуктовый магазин и умудрился украсть полулитровую бутылку виски стоимостью 420 гривен. А в Сумском районе, группой реагирования патрульной полиции, были задержаны 48-летний житель села Горное, который с поля неподалеку от Старого Села похитил шесть мешков кукурузы. Похищенное у злоумышленника изъято.
В городе Ромны еще в мае 23-летний местный житель через окно проник в чужую летнюю кухню и тайно похитил два силовых трансформатора. В сентябре злоумышленника был найден и задержан.
По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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