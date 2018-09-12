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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:25155

За минувшие сутки полиция раскрыла шесть краж

С начала нынешнего года на территории Сумской области была совершена 2001 кража чужого имущества, 1280 из них уже раскрыты полицией.

За прошедшие сутки правоохранители установили личности шести злоумышленников, совершивших кражи денег, велосипеда, электрооборудование и сельхозпродукции.

В Ахтырский отдел полиции с заявлением о преступлении обратилась местная пенсионерка и сообщила, что из ее дома среди белого дня неизвестный похитил оставленный без присмотра велосипед. Злоумышленника полиция разыскала через несколько дней. Им оказался 58-летний житель одного из сел района.

В Бурыни 54-летний мужчина, взломав входную дверь, проник в чужой дом и пытался совершить кражу денег. Правда, неудачно. Злоумышленник быстро был разоблачен и задержан полицией. За попытку кражи с проникновением в чужое домовладение, мужчине, согласно ч.3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины может грозить от трех до шести лет лишения свободы.

Работники Великописаревского отдела полиции разоблачили 44-летнего жителя пгт Кириковка, который находясь в квартире жительницы Великая Писаревка, тайком похитил из дома денежные средства в сумме 300 гривен. Похищенное у злоумышленника полиция изъяла и вернула владелице.

В Сумах 19-летний местный житель, бродя по ночному городу, зашел в продуктовый магазин и умудрился украсть полулитровую бутылку виски стоимостью 420 гривен. А в Сумском районе, группой реагирования патрульной полиции, были задержаны 48-летний житель села Горное, который с поля неподалеку от Старого Села похитил шесть мешков кукурузы. Похищенное у злоумышленника изъято.

В городе Ромны еще в мае 23-летний местный житель через окно проник в чужую летнюю кухню и тайно похитил два силовых трансформатора. В сентябре злоумышленника был найден и задержан.

По фактам краж полиция открыла уголовные производства по ч.1-3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. В зависимости от тяжести совершенного преступления злоумышленникам может грозить наказание в виде штрафов, ограничение или даже лишение свободы на срок от трех до шести лет, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража

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