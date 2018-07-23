Сумская теннисистка отличилась в Одессе Сумская теннисистка Елизавета Костюк успешным выступила на турнире «Фортуна 13» 1-ой категории ФТУ.

Соревнования до 16 лет проходили в Одессе. Лиза завоевала серебряные медали в одиночке и в паре с Иванной Данч (Каменец-Подольский).