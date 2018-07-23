Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 13:05179

Сумская теннисистка отличилась в Одессе

Сумская теннисистка Елизавета Костюк успешным выступила на турнире «Фортуна 13» 1-ой категории ФТУ.

Соревнования до 16 лет проходили в Одессе. Лиза завоевала серебряные медали в одиночке и в паре с Иванной Данч (Каменец-Подольский).

Спорт Теннис

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В Сумах разыграли чемпионат города по теннису
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09.08.2018 09:59

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6-8 августа на кортах в городском парке прошел Летний Кубок ТА 3 by Babolat U-12....

В Сумах теннисисты разыграли парный летний кубок
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Юные сумские теннисисты покорили Полтаву
31.07.2018 16:00

Юные сумские теннисисты покорили Полтаву

28-29 июля в Полтаве проходило Летнее первенство города среди юношей и девушек до 12 лет....

Сумская теннисистка отличилась в Черноморске
23.07.2018 11:14

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Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
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В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
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Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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