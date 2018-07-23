Сумская теннисистка отличилась в Одессе

Соревнования до 16 лет проходили в Одессе. Лиза завоевала серебряные медали в одиночке и в паре с Иванной Данч (Каменец-Подольский).
1-2 сентября на кортах Теннисной академии провели Открытый чемпионат Сум по теннису....
6-8 августа на кортах в городском парке прошел Летний Кубок ТА 3 by Babolat U-12....
4-5 августа в Сумах провели парный любительский турнир «Sumy Summer Cup»....
28-29 июля в Полтаве проходило Летнее первенство города среди юношей и девушек до 12 лет....
16-21 июля в Черноморске проходил турнир «Jupiter Cup» U-14....