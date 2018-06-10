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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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В Сумах на проспекте Лушпы перенесли остановку

В Сумах продолжают реорганизовывать остановки общественного транспорта.

Процесс обустройства остановок общественного транспорта продолжается. Так, с 28 сентября вводятся в эксплуатацию остановки №114 «ул. Сирко », №357 «ул. Прокофьева», №377 «ул. Чехова» и №12 «Сквер памяти жертв Голодомора». Они уже оснащены посадочными площадками, где установлены соответствующие знаки. О собственно остановках речь не идет, сообщает КП «Электроавтотранс».

Также троллейбусники обращают внимание пассажиров коммунального транспорта, что остановка №5 / №6 (в обоих направлениях движения) меняет название с «Третьей поликлиники» на «Медицинский центр». Нововведение вступает в действие уже в эту пятницу, 28 сентября.

Зато остановка №115 «9-й мкрн», которая была размещена возле дома №11 на пр. М. Лушпы, переносится на 200 м в направлении регулируемого пешеходного перехода, а это значит, что посадка / высадка пассажиров будет осуществляться только на действующей остановке.

Нумерация согласно «Проекта размещения остановок общественного транспорта на улично-дорожной сети г. Сумы».

Общество Остановка

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