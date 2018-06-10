В Сумах на проспекте Лушпы перенесли остановку

Процесс обустройства остановок общественного транспорта продолжается. Так, с 28 сентября вводятся в эксплуатацию остановки №114 «ул. Сирко », №357 «ул. Прокофьева», №377 «ул. Чехова» и №12 «Сквер памяти жертв Голодомора». Они уже оснащены посадочными площадками, где установлены соответствующие знаки. О собственно остановках речь не идет, сообщает КП «Электроавтотранс».
Также троллейбусники обращают внимание пассажиров коммунального транспорта, что остановка №5 / №6 (в обоих направлениях движения) меняет название с «Третьей поликлиники» на «Медицинский центр». Нововведение вступает в действие уже в эту пятницу, 28 сентября.
Зато остановка №115 «9-й мкрн», которая была размещена возле дома №11 на пр. М. Лушпы, переносится на 200 м в направлении регулируемого пешеходного перехода, а это значит, что посадка / высадка пассажиров будет осуществляться только на действующей остановке.
Нумерация согласно «Проекта размещения остановок общественного транспорта на улично-дорожной сети г. Сумы».
В Сумах появилась остановка общественного транспорта «Вишневый сад»....
В Сумах сломали лавочку на новой остановке....
Нелегальный киоск, стоящий на конечной остановке «Аэропорт» не будут демонтировать, пока не найдут деньги на новую остановку....
По заказу департамента инфраструктуры города начаты работы по установке металлического забора для безопасности горожан на остановке общественного транспорта по ул.Харьковская...
Неизвестные, рекламирующие наркотики, при помощи надписей на стенах домов, добрались до остановки «Ул. Героя Украины Сергея Табалы (Севера)»....