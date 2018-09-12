Пограничники обнаружили «Peugeot», который находился в международном розыске Пограничники Сумского отряда обнаружили транспортное средство, находившееся в международном розыске.

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Бачевск» на въезд в Украину прибыл автомобиль марки «PEUGEOT-301» украинской регистрации. Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.

В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль находится в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено в июле 2014 года и разыскивается правоохранительными органами нашего государства.

Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2013 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.