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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:25324

Сумские бойцы отличились в Харькове

22-23 сентября в Харькове прошла Серия турниров Всеукраинского Гран-при «Атака» по тхэквондо.

Участие принимало около 400 спортсменов со всей Украины, в том числе два клуба из Сум.

От спортивного клуба «Звезды Олимпа» было 14 тхэквондистов. Воспитанники тренера Александра Хоменко показали достойный результат: 4 первых места и 4 вторых.

1 место: Мяснянкина Елизавета, Белаш Максим, Никитенко Антон, Нефёдова Варвара.

2 место: Бокатова Евгения, Кривошеий Валерия, Павленко Алиса, Колеганов Ваня.

Тхэквондистки спортклуба «Десятка» завоевали 2 золотых и 2 бронзовых медалей: Валерия Дехтярева и Полина Луника завоевали первые места, Анастасия Гайворонская и Дарина Валюх удостоились бронзовых наград. Подготовил спортсменок тренер Михаил Турута.

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