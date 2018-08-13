На Сумщине за неделю корью заболело пятеро взрослых В Сумской области по состоянию на 27 сентября заболело корью 263 человека (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 188 взрослых и 75 детей, в том числе в течение последней недели - 5 (взрослые). Летальных исходов не зарегистрировано.