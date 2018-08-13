На Сумщине за неделю корью заболело пятеро взрослых

Из них 188 взрослых и 75 детей, в том числе в течение последней недели - 5 (взрослые). Летальных исходов не зарегистрировано.
В Сумской области по состоянию на 19 сентября заболело корью 267 человек, из них 192 взрослых и 75 детей, в...
В Сумской области по состоянию на 12 сентября заболело корью 265 человек, из них 191 взрослый и 74 ребенка....
В Сумской области по состоянию на 5 сентября корью заболело 255 человек, из них 182 взрослых и 73 ребенка....
По состоянию на 15 августа в области заболели корью 228 человек, из них 67 детей....
За прошедшую неделю зарегистрировано 13 случаев заболевания корью: заболели 12 взрослых и один ребенок....