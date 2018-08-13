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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:05143

На Сумщине за неделю корью заболело пятеро взрослых

В Сумской области по состоянию на 27 сентября заболело корью 263 человека (с учетом предыдущих диагнозов).

Из них 188 взрослых и 75 детей, в том числе в течение последней недели - 5 (взрослые). Летальных исходов не зарегистрировано.

Общество Корь

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

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