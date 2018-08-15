В Тростянце установят памятник защитникам Украины Памятник защитникам Украины установят ко Дню Достоинства и Свободы.

Мемориал «Недопетая песня» в ноябре гармонично дополнит новый памятник «Защитникам Украины». Открытие памятника запланировано на День Достоинства и Свободы, который отмечаем 21 ноября. Территорию, где будет установлен памятник, уже начали благоустраивать.

Идея установки памятного знака «Защитникам Украины» возникла, когда начались первые военные действия на Востоке Украины. Тогда же было объявлено о сборе средств на его изготовление и установку. Эскиз памятника утвердили члены рабочей группы.

Сейчас в Харькове завершается изготовление памятника. Он будет высотой 3,5 метра. Сам воин, стоя на колене, достигнет высоты почти 3 метра, а прикрывать его тыл будут флаги шириной 10 метров.