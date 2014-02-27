Еще один сумчанин удостоен Почетного отличия Сумского горсовета

За соответствующее решение проголосовали 23 депутата, рассмотрев представление руководства КП «Горводоканал», учитывая весомый личный вклад сумчанина в развитие водопроводно-канализационного хозяйства города Сумы, многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и по случаю 85-летия.
Добавим, что Владимир Гнаповский долгое время проработал на различных должностях в КП «Горводоканал», в частности: начальником управления водопроводно-канализационного хозяйства в 1985-1989 годах, начальником производственно-технического отдела в 1997-2006 годах, заместителем директора 2006-2011 годах.
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