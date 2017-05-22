Сумщина в лидерах по Украине по выдаче «теплых кредитов» населению По словам директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сумской облгосадминистрации Сергея Лугового, в области сейчас выдано почти 26 тысяч кредитов за период действия программы.

«В рамках оказания государственной финансовой поддержки частным лицам, ОСМД и жилищно-строительным кооперативам для осуществления мероприятий по повышению энергоэффективности, энергосбережения в период с 13 октября 2014 года по 15 сентября 2018 года в области выдано 25 945 кредитов. По этому показателю наша область занимает первое место в Украине», - сообщил Сергей Луговой во время заседания коллегии облгосадминистрации. - Сумма выданных кредитов составляет 398,55 млн гривен, что равняется третьем месте в Украине».

В том числе для ОСМД выдано 63 кредита на сумму 8,75 млн гривен, на приобретение негазовых котлов - 1716 кредитов на сумму 26,6 млн гривен, на приобретение энергосберегающих материалов – 24 166 кредитов на 363,2 млн гривен.