На Сумщине за счет средств ГФРР утеплили школы

Об этом главе облгосадминистрации Николаю Клочко во время заседания коллегии ОГА сообщил директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства, энергоэффективности и топливно-энергетического комплекса Сергей Луговой.
«На термомодернизацию семи школ области выделено 6,3 млн гривен из государственного фонда регионального развития, - отметил Сергей Луговой. - За эти средства утеплили Шосткинскую специализированную школу III степени - лицей, Роменскую общеобразовательную школу I-III ступени № 7, Краснопольскую общеобразовательную школу I-III степени, Вильшанскую общеобразовательную школу I-III степени (Вильшанская ОТГ), Коровинскую общеобразовательную школу I- III степени (Коровинская ОТГ), Бездрицкую общеобразовательную школу I-III степени (Бездрицкая ОТГ) и Хотинскую специализированную школу I-III степени (Хотинская ОТГ)».
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