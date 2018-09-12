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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:51284

Врача, требовавшего у АТОшника-инвалида 140 тыс. грн взятки, отпустили под домашний арест

В резонансном уголовном производстве в отношении главы врачебно-консультативной комиссии рассмотрены и удовлетворены все ходатайства прокуратуры.

«По ходатайству Конотопской местной прокуратуры в четверг, 27 сентябрю 2018 года, главу врачебно-консультативной комиссии местной больницы отстранили от занимаемой должности. Кроме того, решением Конотопского горрайонного суда наложен арест на изъятые средства», - сообщил руководитель Конотопской местной прокуратуры Александр Плескач.

Напомним, что во вторник, 25 сентября, медику сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины. В среду, 26 сентября 2018 года, подозреваемому, учитывая его преклонный возраст, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Медик подозревается в вымогательстве от участника Операции объединенных сил 140 тыс. грн за положительное заключение о необходимости установления инвалидности. Неправомерную выгоду Заслуженный врач Украины согласился получить частями. Только после получения 56 тыс. грн он утвердил соответствующее заключение и был задержан сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Сумской области и Конотопом отделом полиции.

В понедельник, 24 сентября, по месту жительства и рабочем кабинете главы комиссии проведено санкционированные обыски. Во время указанных следственных действий изъято более 1 млн грн наличными.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает Пресс-служба прокуратуры области.

Право Взятка Врач Участники АТО

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