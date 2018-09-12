Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:2096

Сумщина в пятерке лучших областей по состоянию готовности к отопительному сезону

На Сумщине уже подписаны 75% актов готовности к отопительному периоду.

При этом общий показатель по Украине составляет 40%. Об этом говорили на заседании коллегии облгосадминистрации, которое состоялось под председательством главы ОГА Николая Клочко.

«Отопительный сезон мы уже готовы начинать - запас топлива позволяет», - доложил членам коллегии директор Департамента ЖКХ и ТЭК облгосадминистрации Сергей Луговой.

Также он добавил, что в области 90,7% жилых домов уже успели подготовить к зиме. В частности, высокий уровень подготовки показали Белопольский, Великописаревский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Шосткинский, Ямпольский районы. Другим следует ускорить темпы своей работы в этом направлении.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко акцентировал, что высокие показатели не значат, что можно расслабляться.

«Каждый руководитель должен осознавать свою персональную ответственность за своевременное начало и бесперебойное прохождение отопительного периода. Особое внимание следует обратить на подготовку газовых котельных, а также на погашение задолженности за потребленный природный газ », - резюмировал он.

Общество Николай Клочко Отопительный сезон

По тематике

На Сумщине отремонтировали 5,5 км сельской дороги
25.09.2018 17:52

На Сумщине отремонтировали 5,5 км сельской дороги

На Конотопщине отремонтировали участок дороги Семяновка – Дубовязовка – Сулимы....

25.09.2018 10:52

На Сумщине собираются массово открывать центры социальных служб

Сейчас 524 ребенка в Сумской области состоит на учете социальных служб по делам детей....

25.09.2018 09:43

На дорогу Краснополье - Угроеды дополнительно выделили 15 миллионов гривен

Об этом заявил глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко во время личного приема....

24.09.2018 08:49

В Сумах к отопительному сезону готовы 60 % домов

Из 971 дома с централизованным отоплением акты готовности к отопительному сезону подписаны для 573 домов....

17.09.2018 15:24

В Сумах озаботились отопительным сезоном в ОСМД

Во время аппаратного совещания 17 сентября мэр Сум Александр Лысенко поинтересовался у подчиненных количественными показателями выданных актов готовности к отопительному...

Новости

В зоне ООС погиб житель Сумщины
25.09.2018 21:00
Сумчанка, пострадавшая в ДТП на Полтавщине, умерла в реанимации
25.09.2018 11:50
Мэр Глухова Мишель Терещенко уходит в отставку
Сегодня 16:49
Сумщина в пятерке лучших областей по состоянию готовности к отопительному сезону
Сегодня 16:20
В Ромнах ввели «сухой закон» ночью
Сегодня 15:46
Чемпионат Сумщины: «Альянс» догнал «Викторию»
Сегодня 15:41
На Сумщине за неделю корью заболело пятеро взрослых
Сегодня 15:05
Врача, требовавшего у АТОшника-инвалида 140 тыс. грн взятки, отпустили под домашний арест
Сегодня 14:51
Сумщина в лидерах по Украине по выдаче «теплых кредитов» населению
Сегодня 14:41
Сумские бойцы отличились в Харькове
Сегодня 14:25
Еще один сумчанин удостоен Почетного отличия Сумского горсовета
Сегодня 14:09
В Тростянце установят памятник защитникам Украины
Сегодня 13:52
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.