Сумщина в пятерке лучших областей по состоянию готовности к отопительному сезону На Сумщине уже подписаны 75% актов готовности к отопительному периоду.

При этом общий показатель по Украине составляет 40%. Об этом говорили на заседании коллегии облгосадминистрации, которое состоялось под председательством главы ОГА Николая Клочко.

«Отопительный сезон мы уже готовы начинать - запас топлива позволяет», - доложил членам коллегии директор Департамента ЖКХ и ТЭК облгосадминистрации Сергей Луговой.

Также он добавил, что в области 90,7% жилых домов уже успели подготовить к зиме. В частности, высокий уровень подготовки показали Белопольский, Великописаревский, Краснопольский, Кролевецкий, Лебединский, Липоводолинский, Недригайловский, Путивльский, Роменский, Середина-Будский, Шосткинский, Ямпольский районы. Другим следует ускорить темпы своей работы в этом направлении.

Глава облгосадминистрации Николай Клочко акцентировал, что высокие показатели не значат, что можно расслабляться.

«Каждый руководитель должен осознавать свою персональную ответственность за своевременное начало и бесперебойное прохождение отопительного периода. Особое внимание следует обратить на подготовку газовых котельных, а также на погашение задолженности за потребленный природный газ », - резюмировал он.