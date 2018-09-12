Чемпионат Сумщины: «Альянс» догнал «Викторию» 26 сентября в Николаевке состоялся перенесенный матч чемпионата области по футболу между лидерами.

«Виктория» (Николаевка) - «Альянс» (Липовая Долина) 1:2

Голы: Шевченко Вячеслав (56) - Сидоренко Ярослав (31), Фарид Сулейман (36).

После этого матча у обеих команд теперь по 37 очков в 14 играх. Дальше - «LS Group» (В.Сыроватка) – 31 (15), ФК «Тростянец» - 28 (14)…