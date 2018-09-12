В Ромнах ввели «сухой закон» ночью На сессии Роменского городского совета 26 сентября принято решение «Об установлении ограничения продажи пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых на территории г. Ромны».

Этим решением с 28 сентября на территории г. Ромны запрещена продажа пива (кроме безалкогольного) алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых с 23.00 до 8.00 часов каждый день в объектах торговли с круглосуточным режимом работы.

Решение принято на основании письма Роменского отдела полиции ГУНП в Сумской области с целью обеспечения общественного порядка и уменьшение количества правонарушений совершенными лицами в состоянии алкогольного опьянения в ночное время суток.