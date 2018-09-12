В Ромнах ввели «сухой закон» ночью

Этим решением с 28 сентября на территории г. Ромны запрещена продажа пива (кроме безалкогольного) алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых с 23.00 до 8.00 часов каждый день в объектах торговли с круглосуточным режимом работы.
Решение принято на основании письма Роменского отдела полиции ГУНП в Сумской области с целью обеспечения общественного порядка и уменьшение количества правонарушений совершенными лицами в состоянии алкогольного опьянения в ночное время суток.
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