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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49175

Мэр Глухова Мишель Терещенко уходит в отставку

На сайте Глуховского городского совета сегодня разместили распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета на завтра, 28 сентября, на 14.00.

В документе указано, что на рассмотрение выносится один вопрос – о рассмотрении заявления мэра Мишеля Терещенко о сложении им своих полномочий, пишет UA:СУМИ.

Сам МишельТерещенко сегодня на своей странице в фейсбуке опубликовал фото из сессионного зала, где указал, что на заседание пришли он, секретарь и всего два депутата.

Политика Мишель Терещенко

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