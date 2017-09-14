Мэр Глухова Мишель Терещенко уходит в отставку

В документе указано, что на рассмотрение выносится один вопрос – о рассмотрении заявления мэра Мишеля Терещенко о сложении им своих полномочий, пишет UA:СУМИ.
Сам МишельТерещенко сегодня на своей странице в фейсбуке опубликовал фото из сессионного зала, где указал, что на заседание пришли он, секретарь и всего два депутата.
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