Мэр Глухова Мишель Терещенко уходит в отставку На сайте Глуховского городского совета сегодня разместили распоряжение о созыве внеочередной сессии горсовета на завтра, 28 сентября, на 14.00.

В документе указано, что на рассмотрение выносится один вопрос – о рассмотрении заявления мэра Мишеля Терещенко о сложении им своих полномочий, пишет UA:СУМИ.

Сам МишельТерещенко сегодня на своей странице в фейсбуке опубликовал фото из сессионного зала, где указал, что на заседание пришли он, секретарь и всего два депутата.