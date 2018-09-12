«Сумы» примут «Ингулец» В воскресенье, 30 сентября, в 15:00 ПФК «Сумы» будет принимать «Ингулец» (Петрово) в рамках 11-го тура Первой лиги Украины.

Обе команды посреди недели выступали в кубке и сыграли с зеркальными результатами: «Сумы» проиграли дома «Карпатам» 0:3, а «Ингулец» одержал в гостях победу 3:0 над «Миром» из Горностаевки. Команды в турнирной таблице разделяют 6 очков: у «Ингульца» 17, у «Сум» - 11.