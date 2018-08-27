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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:48114

В октябре Национальная служба здоровья Украины начнет выделять средства на сумскую «первичку»

Уже с октября Национальная служба здоровья Украины начнет перечислять средства двум Сумским центрам первичной медико-санитарной помощи.

Средства оба Центра будут получать на основании заключенных еще в середине августа договоров с Национальной службой здоровья Украины. Именно в этих договорах говорится, что средства в медицинские учреждения должны направить с 1 октября. Суммы же будут корректировать в соответствии с количеством заключенных договоров.

На сегодня 45881 сумчанин выбрал себе врача из Центра первичной медико-санитарной помощи № 2, а вот декларации с врачами Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 подписали 60 709 горожан.

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