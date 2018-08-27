В октябре Национальная служба здоровья Украины начнет выделять средства на сумскую «первичку»

Средства оба Центра будут получать на основании заключенных еще в середине августа договоров с Национальной службой здоровья Украины. Именно в этих договорах говорится, что средства в медицинские учреждения должны направить с 1 октября. Суммы же будут корректировать в соответствии с количеством заключенных договоров.
На сегодня 45881 сумчанин выбрал себе врача из Центра первичной медико-санитарной помощи № 2, а вот декларации с врачами Центра первичной медико-санитарной помощи № 1 подписали 60 709 горожан.
Об этом во время аппаратного совещания в облгосадминистрации сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко....
Ангиограф в Сумской областной больнице должен быть установлен как можно быстрее....
Амбулаторию на на Доватора, 42 в Сумах жители просят закрыть. Об этом обращались в центр первичной медико-санитарной помощи....
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