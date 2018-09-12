Безсмертний у Сумах: «Час перезаснувати Україну» Відомий український політик Роман Безсмертний 27 липня відвідав Суми.

Він провів зустріч –дискусію «Якої ми хочемо України», подібні зустрічі вже відбулися у Львові , Харкові , Одесі Вінниці, Дніпрі і інших містах України. Аншлаг був повний - актова зала Конгрес-центру Сумського державного університету виявилася переповненою, люди стояли у проходах.

У зустрічі взяли участь сумські бізнесмени, науковці, медики, освітяни, журналісти. З а словами Романа Безсмертного, він обрав такий формат дискусії, бо на таких зустрічах планував більше слухати присутніх, ніж говорити сам. Так і вийшло – виступаючі говорили про проблеми – власні і державні, Роман Безсмертний говорив про можливий вихід із цієї ситуації, пропонуючи її остаточний варіант шукати разом. Втім, як у досвідченого державника дипломата, у нього були і готові відповіді. Роман Безсмертний переконаний, що основне в політиці – це цінності, що в центрі цих цінностей має стояти людина. «Я проїхав країною. Діагноз один – розрив між державою і суспільством. Між державою і людиною. Просто реформувати та лагодити нічого неможливо. Треба створювати усе з нуля. Треба перезаснувати державу» - говорив Роман Безсмертний. Саме цей шлях він пропонує українському суспільству.

Роман Безсмертний – політик, дипломат, один із авторів Конституції України 1996 р., народний депутат кількох скликань. Був представником України у Тристоронні контактній групі з мирного врегулювання ситуації на сході України у Мінську.