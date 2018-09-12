В Сумах водитель напился после ДТП? Совершил ДТП, остановился с нарушением, оставил место ДТП и выпил водки.

Происшествие случилось на улице Труда. Экипаж патрульных получил сообщение об автомобиле, который припаркован с нарушением ПДД.

Прибыв на место происшествия, инспекторы действительно обнаружили нарушение правил остановки водителем автомобиля Daewoo Lanos. Осмотрев машину, полицейские обнаружили, что она имеет повреждения переднего левого колеса. В 20 метрах инспекторы обнаружили и причину повреждения. Им оказался бордюрный камень, на который он наехал и повредил.

По имеющимся базами полицейские установили место проживания владельца авто, который впоследствии и нашли по месту проживания. 41-летний мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина подтвердил, что вел автомобиль. По его словам, он выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на бордюрный камень. Далее, сумчанин испугался и покинул место ДТП, а чтобы хоть как-то успокоиться приобрел и выпил пол-литра водки.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,37 промилле алкоголя, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

Полицейские оформили автопроисшествие и составили на мужчину административные материалы по ч.4 ст. 130 (употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ст. 122 (нарушение правил остановки) КоАП.