Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:12120

В Сумах водитель напился после ДТП?

Совершил ДТП, остановился с нарушением, оставил место ДТП и выпил водки.

Происшествие случилось на улице Труда. Экипаж патрульных получил сообщение об автомобиле, который припаркован с нарушением ПДД.

Прибыв на место происшествия, инспекторы действительно обнаружили нарушение правил остановки водителем автомобиля Daewoo Lanos. Осмотрев машину, полицейские обнаружили, что она имеет повреждения переднего левого колеса. В 20 метрах инспекторы обнаружили и причину повреждения. Им оказался бордюрный камень, на который он наехал и повредил.

По имеющимся базами полицейские установили место проживания владельца авто, который впоследствии и нашли по месту проживания. 41-летний мужчина имел явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина подтвердил, что вел автомобиль. По его словам, он выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на бордюрный камень. Далее, сумчанин испугался и покинул место ДТП, а чтобы хоть как-то успокоиться приобрел и выпил пол-литра водки.

Освидетельствование на состояние опьянения зафиксировал у него 1,37 промилле алкоголя, что почти в 7 раз превышает допустимую норму.

Полицейские оформили автопроисшествие и составили на мужчину административные материалы по ч.4 ст. 130 (употребление водителем транспортного средства после ДТП с его участием до проведения уполномоченным лицом медицинского осмотра с целью установления состояния алкогольного или до принятия решения об освобождении от проведения такого освидетельствования) КоАП, ст. 124 (совершение ДТП) КоАП, ст. 122-4 (оставление места ДТП) и ст. 122 (нарушение правил остановки) КоАП.

Право Дтп Пьяный за рулем

По тематике

Вчера 10:16

Трех травмированных в аварии под Пирятином сумчан перевезли в Сумы (видео)

Трое травмированных в результате аварии с участием сумской маршрутки в Пирятине остаются в районной больнице....

В Шостке ВАЗ врезался в дерево
26.09.2018 13:59

В Шостке ВАЗ врезался в дерево

Сегодня утром, 26 сентября, произошло дорожно-транспортное происшествие в микрорайоне Капсюль Шостки....

Пьяное ДТП: в Шостке микроавтобус насмерть сбил велосипедиста
26.09.2018 11:09

Пьяное ДТП: в Шостке микроавтобус насмерть сбил велосипедиста

В результате наезда микроавтобуса на велосипедиста, последний оказался в больнице с тяжелыми травмами головы, от которых позже скончался....

В Сумах патрульные нашли водителя, который еще летом снес электроопору
25.09.2018 16:00

В Сумах патрульные нашли водителя, который еще летом снес электроопору

Патрульные разыскали и привлекли к ответственности мужчину, который совершил ДТП и скрылся с места происшествия....

Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов (видео)
25.09.2018 14:31

Пьяный водитель пытался подкупить сумских копов (видео)

23 сентября, около 2 часов, на улице Героев Крут экипаж патрульных, чтобы привлечь свидетелей для проведения процедуры освидетельствования на состояние...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.