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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские волейболисты получили соперников по кубку Украины

27 сентября состоялась жеребьевка второго этапа национального Кубка по волейболу среди мужчин.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» попала в группу I с «Фаворитом» (Лубны), «Буревестником-ШВСМ» (Черниговом) и ВК «Крыжополь» (Крыжополь). Это единственная группа, в которой будут играть сразу три представителя Суперлиги. Игры пройдут 12-14 октября в Лубнах.

В следующий раунд соревнований выходят двое сильнейших.

А уже сегодня-завтра сумчане встретятся в Виннице с ВК «Сердце Подолья». 

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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