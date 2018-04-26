Сумские волейболисты получили соперников по кубку Украины 27 сентября состоялась жеребьевка второго этапа национального Кубка по волейболу среди мужчин.

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» попала в группу I с «Фаворитом» (Лубны), «Буревестником-ШВСМ» (Черниговом) и ВК «Крыжополь» (Крыжополь). Это единственная группа, в которой будут играть сразу три представителя Суперлиги. Игры пройдут 12-14 октября в Лубнах.

В следующий раунд соревнований выходят двое сильнейших.

А уже сегодня-завтра сумчане встретятся в Виннице с ВК «Сердце Подолья».