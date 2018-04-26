Сумские волейболисты получили соперников по кубку Украины

Сумская команда «ШВСМ-СумДУ» попала в группу I с «Фаворитом» (Лубны), «Буревестником-ШВСМ» (Черниговом) и ВК «Крыжополь» (Крыжополь). Это единственная группа, в которой будут играть сразу три представителя Суперлиги. Игры пройдут 12-14 октября в Лубнах.
В следующий раунд соревнований выходят двое сильнейших.
А уже сегодня-завтра сумчане встретятся в Виннице с ВК «Сердце Подолья».
14-15 сентября в Хмельницком прошли игры первого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги между местным «Новатором» и...
14-15 сентября пройдут игры первого тура чемпионата Украины по волейболу среди мужских команд Суперлиги....
Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко совместно с представителями областного и городского совета, общественной организацией «Федерация волейбола Сумской области» подписали Меморандум...
В СумГУ обсудили дальнейшие перспективы и планы развития волейбола на Сумщине....
25 апреля завершился сезон в чемпионате города по волейболу....