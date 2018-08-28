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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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«FoodCentre-СумДУ» уступил сборной Сум

В четверг, 27 сентября, «FoodCentre-СумДУ» провел очередной матч в рамках подготовки к чемпионату Украины.

Игра, для подопечных Сергея Песоцкого начался очень легко, когда уже на первой минуте «студенты» открыли счет и полностью доминировали на поле. Однако, уже к экватору первого тайма «сборники», не только выровняли игру, но и взяли ее под свой контроль. Еще в первом тайме усилиями Никифорова и Хабовца, которые забили по дублю, сборная города оформила себе комфортное преимущество 4:1.

Во втором тайме «FoodCentre-СумДУ» продолжал больше контролировать мяч, в целом доминировал на поле, создавал опасные моменты, однако, долго не удавалось самого главного - забивать. Однако голы все же еще были. В итоге, забив еще 3 гола на двоих, команды подвели черту противостояния – 6:2 в пользу сборной г. Сумы.

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