В Шостке предлагают переименовать улицы Горького

«К сожалению, сегодня в Украине появляются новые герои. К сожалению, потому, что вынуждены погибать за ее целостность и независимость. По моему мнению, увековечить память настоящего сына украинского народа, нашего земляка Ярослава Бугаевского наша обязанность.
Предлагаю переименовать улицу Горького в улицу Ярослава Бугаевского, уроженца г. Шостка, бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады, который в 20 лет героически погиб в зоне АТО, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в борьбе с российским агрессором», - пишет автор петиции Деркач Виктор Александрович.
Дата начала сбора подписей: 24 сентября 2018. До конца сбора подписей осталось: 86 дней. По состоянию на 28 сентября петицию подписали 1 человек из 500 необходимых.
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