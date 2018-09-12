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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:32222

В Шостке предлагают переименовать улицы Горького

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О переименовании улицы Горького в улицу погибшего в зоне АТО Я. Бугаевского».

«К сожалению, сегодня в Украине появляются новые герои. К сожалению, потому, что вынуждены погибать за ее целостность и независимость. По моему мнению, увековечить память настоящего сына украинского народа, нашего земляка Ярослава Бугаевского наша обязанность.

Предлагаю переименовать улицу Горького в улицу Ярослава Бугаевского, уроженца г. Шостка, бойца 58-й отдельной мотопехотной бригады, который в 20 лет героически погиб в зоне АТО, защищая независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины в борьбе с российским агрессором», - пишет автор петиции Деркач Виктор Александрович.

Дата начала сбора подписей: 24 сентября 2018. До конца сбора подписей осталось: 86 дней. По состоянию на 28 сентября петицию подписали 1 человек из 500 необходимых.

Общество Горького Переименование улиц Петиция Шостка Ярослав Бугаевский

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