Маршрутки в Сумах заменят на автобусы не раньше, чем через 4 года Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замена маршрутного такси».

«Обязать перевозчиков города Сумы сменить транспорт для перевозки пассажиров с марки «Рута» на более комфортные автобусы ISUZU. В связи с тем, что маршрутки марки «Рута» уже по своему состоянию не могут перевозить пассажиров. Второе то, что автобусы марки ISUZU более вместительные и комфортные. И проезд по городу у них 3 грн 50 коп», - писал автор петиции Хашев Астемир Фуадович.

Ответ на электронную петицию:

«Квалификационные требования к подвижному составу, которые планируется использовать на городских автобусных маршрутах общего пользования, устанавливаются Организатором перевозок - исполнительным комитетом Сумского городского совета в соответствии со статьями 43-46 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и «Порядка проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.12.2008р. №1081 с изменениями и дополнениями. Так, в частности к претендентам транспортного конкурса, который проводился в феврале 2017 года выдвигались требования по привлечению автобусов классов I и II, общей вместимостью не менее 23 места.

Согласно с настоящими Правилами проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, утвержденными решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 22.11.2017 № 619, общая пассажировместимость автобусов для обеспечения перевозок на городских автобусных маршрутах общего пользования определяется с учетом городской маршрутной сети г. Сумы по каждому объекту конкурса отдельно. Информация о пассажировместимости определяется решением Организатора. В частности, на транспортный конкурс, который состоялся 20.03.2018, в соответствии с решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 12.12.2017 № 689 «О проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы» пассажировместимость подвижного состава по объектам конкурса устанавливалась от 23 и от 40 человек. Действие договоров на перевозку, заключенных по результатам конкурсов по утвержденным вышеназванным решениям условиями, заканчивается по маршруту №2 в 2020 году, другие - в 2022 году. То есть внесение предложенных изменений в условия проведения конкурса возможно при подготовке проекта решения исполнительного комитета перед проведением нового конкурса на перевозку по окончании срока действия действующих договоров.

Таким образом, решение данного вопроса осуществляется городскими властями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Дополнительно сообщаем, что перевозки по городу автобусами ISUZU осуществляет КП «Электроавтотранс». Согласно расчетам тариф на перевозку автобусами предприятия составляет 5,00 грн (как и у частных перевозчиков). Однако, исполнительным комитетом принято решение от 16.01.2018 №37, п.3 которого установлено, что Сумской городской совет осуществляет возмещение КП «Электроавтотранс» разницы из городского бюджета между установленным тарифом (3,50 грн) и экономически обоснованным тарифом на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах».