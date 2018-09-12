Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:57301

Маршрутки в Сумах заменят на автобусы не раньше, чем через 4 года

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Замена маршрутного такси».

«Обязать перевозчиков города Сумы сменить транспорт для перевозки пассажиров с марки «Рута» на более комфортные автобусы ISUZU. В связи с тем, что маршрутки марки «Рута» уже по своему состоянию не могут перевозить пассажиров. Второе то, что автобусы марки ISUZU более вместительные и комфортные. И проезд по городу у них 3 грн 50 коп», - писал автор петиции Хашев Астемир Фуадович.

Ответ на электронную петицию:

«Квалификационные требования к подвижному составу, которые планируется использовать на городских автобусных маршрутах общего пользования, устанавливаются Организатором перевозок - исполнительным комитетом Сумского городского совета в соответствии со статьями 43-46 Закона Украины «Об автомобильном транспорте» и «Порядка проведения конкурса по перевозке пассажиров на автобусном маршруте общего пользования», утвержденного Постановлением Кабинета Министров Украины от 03.12.2008р. №1081 с изменениями и дополнениями. Так, в частности к претендентам транспортного конкурса, который проводился в феврале 2017 года выдвигались требования по привлечению автобусов классов I и II, общей вместимостью не менее 23 места.

Согласно с настоящими Правилами проведения конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы, утвержденными решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 22.11.2017 № 619, общая пассажировместимость автобусов для обеспечения перевозок на городских автобусных маршрутах общего пользования определяется с учетом городской маршрутной сети г. Сумы по каждому объекту конкурса отдельно. Информация о пассажировместимости определяется решением Организатора. В частности, на транспортный конкурс, который состоялся 20.03.2018, в соответствии с решением исполнительного комитета Сумского городского совета от 12.12.2017 № 689 «О проведении конкурса по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах общего пользования в г. Сумы» пассажировместимость подвижного состава по объектам конкурса устанавливалась от 23 и от 40 человек. Действие договоров на перевозку, заключенных по результатам конкурсов по утвержденным вышеназванным решениям условиями, заканчивается по маршруту №2 в 2020 году, другие - в 2022 году. То есть внесение предложенных изменений в условия проведения конкурса возможно при подготовке проекта решения исполнительного комитета перед проведением нового конкурса на перевозку по окончании срока действия действующих договоров.

Таким образом, решение данного вопроса осуществляется городскими властями в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Дополнительно сообщаем, что перевозки по городу автобусами ISUZU осуществляет КП «Электроавтотранс». Согласно расчетам тариф на перевозку автобусами предприятия составляет 5,00 грн (как и у частных перевозчиков). Однако, исполнительным комитетом принято решение от 16.01.2018 №37, п.3 которого установлено, что Сумской городской совет осуществляет возмещение КП «Электроавтотранс» разницы из городского бюджета между установленным тарифом (3,50 грн) и экономически обоснованным тарифом на услуги по перевозке пассажиров на городских автобусных маршрутах».

Право Маршрутки Петиция

По тематике

Сегодня 14:03

Сумчане просят обустроить конечную остановку на Ковпака

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Обустройство конечной остановки троллейбуса 10А по ул. Ковпака»....

Сегодня 10:32

В Шостке предлагают переименовать улицы Горького

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «О переименовании улицы Горького в улицу погибшего в зоне АТО Я. Бугаевского»....

25.09.2018 13:47

Сумчане просят заасфальтировать школьный двор

За 4 дня сумчане собрали больше половины голосов за ремонт двора школы № 4....

24.09.2018 16:05

Продленка в Сумах будет!

Получила ответ городских властей «Обеспечить финансирование групп продленного дня»....

24.09.2018 15:46

Городские власти выделили средства на разделение классов на подгруппы

Получила ответ городских властей онлайн-петиция «Обеспечить финансирование разделения классов на подгруппы», которая буквально за сутки собрала 580 голосов сумчан (при...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
1
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
В Сумах украинки с арабами боролись на траве — победила дружба (фоторепортаж)
17
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
Чемпионат Украины по хоккею на траве
12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.