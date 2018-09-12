В Сумах на пешеходном переходе микроавтобус сбил женщину

Водитель микроавтобуса «Фольксваген транспортер» 1969 г.р. совершил наезд на женщину 1961 г.р., которая переходила по пешеходному переходу дорогу на зеленый свет светофора. С ушибами теменной области головы и поясничного отдела позвоночника женщину госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, пишет Sumy.Today.
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