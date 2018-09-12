В Сумах на пешеходном переходе микроавтобус сбил женщину 27 сентября на мосту возле детского парка «Сказка» около 14.00 произошло ДТП.

Водитель микроавтобуса «Фольксваген транспортер» 1969 г.р. совершил наезд на женщину 1961 г.р., которая переходила по пешеходному переходу дорогу на зеленый свет светофора. С ушибами теменной области головы и поясничного отдела позвоночника женщину госпитализировали в областную клиническую больницу, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области, пишет Sumy.Today.