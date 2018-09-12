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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:25186

В Шостке сбили 5-летнего мальчика

ДТП произошло вечером 27 сентября в Шостке на ул. Марата.

Водитель «Шевроле Лачетти» 1981 г.р. совершил наезд на мальчика 2013 г.р., который неожиданно выбежал на дорогу.

В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. Его госпитализировали в Шосткинскую ЦРБ, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области. По факту ДТП возбуждено уголовное производство, пишет Sumy.Today.

Право Дтп ДТП с пострадавшими Шостка

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