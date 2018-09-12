В Шостке сбили 5-летнего мальчика

Водитель «Шевроле Лачетти» 1981 г.р. совершил наезд на мальчика 2013 г.р., который неожиданно выбежал на дорогу.
В результате ДТП ребенок получил сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб лба. Его госпитализировали в Шосткинскую ЦРБ, сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Сумской области. По факту ДТП возбуждено уголовное производство, пишет Sumy.Today.
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