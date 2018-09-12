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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:00228

На Сумщине торгуют больничными

На Сумщине разоблачили еще одну главу врачебно-консультативной комиссии при получении взятки за выдачу больничного.

Роменской местной прокуратурой совместно с сотрудниками Роменского отдела полиции в рамках уголовного производства задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды главой врачебно-консультативной комиссии одной из городских больниц области.

Указанный медик требовала от местного жителя 1 тыс. грн за выдачу временного листка нетрудоспособности. В четверг, 27 сентября, главу комиссии разоблачили при получении 700 грн.

Сейчас продолжаются следственные действия, решается вопрос об уведомлении медику о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Справка: санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества, сообщает пресс-служба прокуратуры Сумской области.

Право Больничные Взятка Врач Ромны

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