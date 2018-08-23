Сумские полицейские разыскали и вернули домой 16-летнюю беглянку В поисках взрослой жизни девушка сбежала из дома и в течение недели не выходила на связь с родными.

С заявлением о пропаже дочери к работникам Путивльского отделения полиции обратилась ее мать. Женщина рассказала, что дочь несколько дней не появляется дома и не отвечает на звонки. Не видели ее на занятиях и в учебном заведении. Известно, что это не первое ее бегство от родных.

«На установление места нахождения несовершеннолетней были ориентированы все работники полиции Сумщины. Через средства массовой информации оповестили и общественность, - говорит Сергей Тарасенко, начальник Отдела ювенальной превенции ГУНП области. - Сложности заключались в том, что женщина обратилась в полицию только через несколько дней после исчезновения дочери. Поэтому в первую очередь мы отрабатывали связи девочки и все возможные места его пребывания. Тесно сотрудничали с перевозчиками. Поскольку понимали, что она может уехать из города. И не ошиблись в догадках».

В полицию позвонил водитель рейсового автобуса, следовавшего в Харьков и сообщил, что одна из его пассажирок очень похожа на разыскиваемую девушку. Следующей остановкой автобуса должен был стать Тростянец, поэтому полицейские выехали туда для проверки информации. Сбежавшая была в салоне.

Во время разговора с полицейскими Даша рассказала, что из дома убегает не первый раз и имеет богатый опыт в путешествиях. На этот раз двинулась за своей мечтой в Харьков, где живет ее друг. Вроде бы он пообещал ей помочь выучиться на парикмахера и помочь с работой. Говорит, убегала, потому что хотела учиться в другом учебном заведении, а не в том, которое, по ее словам, выбрала ей мать.

Правоохранители провели с девушкой профилактическую беседу. А в отношении ее матери составят административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.