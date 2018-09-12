В Шостке на «Звезде» началась акция протеста 27 сентября по инициативе независимых профсоюзов состоялось собрание трудового коллектива казенного завода «Звезда».

Работники предприятия взволнованы ситуацией с выплатой заработной платы, пишет Шостка.info.

По словам заместителя председателя независимого профсоюза завода Александра Компанца, денег заводчане не видели с ноября 2017 г. «Не платятся налоги, нет перечислений в Пенсионный фонд, работникам предприятия отказывают в субсидии», — говорит он.

Александр Компанец винит предыдущего руководителя «Звезды» Надежду Кошкарову. «Наделала долгов на предприятии, села на машинку и съехала…», — эмоционально заявил он. Также зам. главы независимого профсоюза возлагает вину и на государство. «Мы казенное предприятие и государство не уделяет заводу должного внимания. Это при всей той политике нашего Президента, который выступает за подъем оборонной промышленности», — отметил он и подчеркнул уникальность «Звезды».

Александр Компанец выступил против политизации проблемы. Он признал, что тему «Звезды» уже используют отдельные политсилы для собственного пиара.

На вчерашнем собрании трудового коллектива было решено пойти к мэру Николаю Ноге и потребовать, чтобы городской голова поставил в известность председателя облгосадминистрации Николая Клочко о ситуации на казенном заводе. «Люди настроены решительно», — сказал Александр Компанец. По его словам, если на предприятие не обратят внимания, работники завода готовы перекрывать дороги и ехать протестовать в Киев.

Встреча с мэром состоялась в большом зале заседаний горисполкома. Она проходила очень эмоционально. Городской голова рассказал о шагах местной власти, касающихся «Звезды». Например, о том, что воинская часть отделена от казенного завода. Ранее на предприятии была значительная финансовая нагрузка… Николай Нога сообщил, что директор «Звезды» Андрей Осипенко находится в «Укроборонпроме», где решаются вопросы организации производства. «Є реальна можливість організувати виробництво», — подчеркнул Николай Нога.

Мэр убежден: если не будет работы, не будет зарплаты. Глава независимого профсоюза «Звезды» Ростислав Дуплин заявил, что последний раз завод выпускал продукцию, когда директором предприятия был Геннадий Гордиенко. «При Кошкаровой завод всё что сделал – это отпраздновал день рождения завода. Кошкарова брала в долг в «Ленинской кузне» (столичное предприятие – прим. ред.), — сообщил Ростислав Дуплин.

Городской голова выразил уверенность, что коллективу казенного завода не нужно митинговать и прибегать к радикальным действиям.

Заводчане потребовали от Николая Ноги организовать приезд в Шостку главы облгосадминистрации Николая Клочко и встречу с коллективом «Звезды». Срок до 4 октября.